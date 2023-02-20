Москва

Профиль пользователя J___D

О себе 40+, но ещё очень интересно тусоваться... Имею 4 образования, могу говорить и делиться опытом на все темы: музыка, живопись, книги, особенно,книги. Kazantip - мой мир!!! Умею делать волшебные штуки

Был в сети на прошлой неделе

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