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Москва
Люблю играть в кооперативные видеоигры, смотреть различные шоу и фильмы.
Москва
Профиль пользователя j3weller
О себе
Люблю играть в кооперативные видеоигры, смотреть различные шоу и фильмы.
Также люблю играть в настольные игры различного уровня сложности.
Работаю в IT👨💻(Java разработка)
Люблю пробовать стауты🍺
Планирую начать ходить на болдеринг
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан
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