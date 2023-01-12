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Москва
Профиль пользователя j3weller

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О себе

Люблю играть в кооперативные видеоигры, смотреть различные шоу и фильмы.
Также люблю играть в настольные игры различного уровня сложности.
Работаю в IT👨‍💻(Java разработка)

Люблю пробовать стауты🍺
Планирую начать ходить на болдеринг

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан

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📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро
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