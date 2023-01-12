Москва

Профиль пользователя j3weller

О себе Люблю играть в кооперативные видеоигры, смотреть различные шоу и фильмы.

Также люблю играть в настольные игры различного уровня сложности.

Работаю в IT👨‍💻(Java разработка)



Люблю пробовать стауты🍺

Планирую начать ходить на болдеринг

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