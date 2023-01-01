О себе

Бесконечно ловлю удовольствие от драйвовых людей, которые не боятся ошибаться, пробовать и в конце-концов находить свое :)



Работаю в кинокомпании и студии анимационного кино, с удовольствием обсужу ваши любимые фильмы, порекомендую и схожу в кино, а может и на премьеру предложу составить компанию :))



Аудифил и книголюб.



Люблю машины и все что с ними связано, нравится регби и смотреть матчи находясь на стадионе.



Хотела бы подружиться с новыми классными людьми 30+ 😊