⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя IzoLenta

фото пользователя IzoLenta

О себе

Бесконечно ловлю удовольствие от драйвовых людей, которые не боятся ошибаться, пробовать и в конце-концов находить свое :)

Работаю в кинокомпании и студии анимационного кино, с удовольствием обсужу ваши любимые фильмы, порекомендую и схожу в кино, а может и на премьеру предложу составить компанию :))

Аудифил и книголюб.

Люблю машины и все что с ними связано, нравится регби и смотреть матчи находясь на стадионе.

Хотела бы подружиться с новыми классными людьми 30+ 😊

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📺 Политика📚 Книги🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по старой Москве, обсудить все на свете и мноого позитива

маленькое фото пользователя Damir13099
маленькое фото пользователя Babaikaya
маленькое фото пользователя Eldurano
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 130 участников

маленькое фото пользователя Subby

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹ЮАО! общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Athena

Москва → собрать компанию

+35 Взрослая компания для встреч и обсуждений.

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Sdrnk

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдём гулять и пить кофе) Дома не сидится в парк или просто по городу

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя pblhok
маленькое фото пользователя Marat
маленькое фото пользователя KSI_O
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя DianaKi
маленькое фото пользователя Mashka95
маленькое фото пользователя Vicci
маленькое фото пользователя nokturn
маленькое фото пользователя Jack
маленькое фото пользователя Elenka_200
маленькое фото пользователя Ivi78
маленькое фото пользователя Waiflound
маленькое фото пользователя Winter
маленькое фото пользователя Fairyleaf
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя AlinaMayak
маленькое фото пользователя Olgaaa99
маленькое фото пользователя RomanAxe
маленькое фото пользователя Babaikaya
маленькое фото пользователя sestrapolina
маленькое фото пользователя borodin21171
маленькое фото пользователя 11XtaZ11
маленькое фото пользователя Lolina
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя Viktoria_v
маленькое фото пользователя Tatiana_99
маленькое фото пользователя diakat09

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам