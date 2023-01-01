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Москва
Бесконечно ловлю удовольствие от драйвовых людей, которые не боятся ошибаться, пробовать и в конце-концов находить свое :)
Москва
Профиль пользователя IzoLenta
О себе
Бесконечно ловлю удовольствие от драйвовых людей, которые не боятся ошибаться, пробовать и в конце-концов находить свое :)
Работаю в кинокомпании и студии анимационного кино, с удовольствием обсужу ваши любимые фильмы, порекомендую и схожу в кино, а может и на премьеру предложу составить компанию :))
Аудифил и книголюб.
Люблю машины и все что с ними связано, нравится регби и смотреть матчи находясь на стадионе.
Хотела бы подружиться с новыми классными людьми 30+ 😊
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📺 Политика📚 Книги🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь🚶♀️ Прогуляться💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт
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