Москва
Профиль пользователя Ivi78

фото пользователя Ivi78

О себе

Люблю долгие прогулки, кататься на велосипеде. Всё интересно, где раньше не была)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в парке выходные, поболтать на легкие темы)

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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Москва → Другое

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

маленькое фото пользователя Hanna_show
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых подруг

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создать женское комьюнити!

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Санкт-Петербург → Другое

хочу на тусовку в эти выхи 🥨

маленькое фото пользователя Natalie29
Москва → Другое

Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

маленькое фото пользователя Marquezz
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

маленькое фото пользователя Alex3993
Москва → Другое

Обзавестись новыми знакомствами

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

маленькое фото пользователя KarinaAlex
Москва → Другое

Рада новым знакомствам

маленькое фото пользователя Anastasia93_0900
Москва → Другое

Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

маленькое фото пользователя Kotletkin
Москва → Другое

Покурить кальян вечером

маленькое фото пользователя TigerTiger
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)

маленькое фото пользователя OLGA1
Москва → Другое

Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя Mari88
Санкт-Петербург → Другое

Хочу Найти единомышленниц)

маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое

Найти красивые места 😇

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Для движовых ребят 🚀

маленькое фото пользователя Eva_Lin
Москва → Другое

Встретиться, погулять в центре

маленькое фото пользователя Elena_Belykh
Москва → Другое

Приглашаю в книжный клуб!

маленькое фото пользователя Svetik_s
Санкт-Петербург → Другое

Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

маленькое фото пользователя Myllatkka
Москва → Другое

хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать

маленькое фото пользователя Nadejda
Москва → Другое

Ищу новые знакомства и подруг

маленькое фото пользователя kushner
Москва → Другое

Прогуляться в центре и перекусить в уютном месте

маленькое фото пользователя Xenna_Bunny
Санкт-Петербург → Другое

Го вместе отдыхать?)

маленькое фото пользователя annykoles
Москва → Другое

Лето и движ 🫶

маленькое фото пользователя Alysy
Москва → Другое

Ищу хорошую подругу 27+♣️

маленькое фото пользователя Natali_kr
Санкт-Петербург → Другое

Гулять в выходные

маленькое фото пользователя romayak
Москва → Другое

Создавать и или развлекаться

маленькое фото пользователя VOLNA
Москва → Другое

Любой движ

маленькое фото пользователя Tim8
Москва → Другое

Впишусь в Квиз !!!

маленькое фото пользователя guseynov
Москва → Другое

Присоединяйтесь к игре в квиз!

маленькое фото пользователя Rony
Москва → Другое

Погулять, зайти в кафе, ну или пойти другим путем и сходить в клуб)

маленькое фото пользователя mrrey
Москва → Другое

Беседа для общения и встречи в реале.

маленькое фото пользователя Kirill_dvel
Москва → Другое

Прогуляться по Москве

маленькое фото пользователя Mans_Freedom
Москва → Другое

Вместе кататься на велосипедах

маленькое фото пользователя Ol_Lyol
Москва → Другое

Мини-путешествие одного дня по области

маленькое фото пользователя Maxxx03
Москва → Другое

Прогуляться, покататься на велике

маленькое фото пользователя lakimage
Москва → Другое

Покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя Is_as_is
Москва → Другое

Сходить в караоке на Шаболовке

маленькое фото пользователя Kucing_kecil
Москва → Другое

А пошли подышим лесным воздухом,или просто почилим где нибудь в городе

маленькое фото пользователя MNIXenus
Москва → Другое

погнали в караоке?:)

маленькое фото пользователя Stark
Москва → Другое

👣 Прогуляться по ночной Москве в большой, весёлой компании!

маленькое фото пользователя Jakomo
Москва → Другое

Поиграть в настольный теннис в районе Лианозово, отличное место.

маленькое фото пользователя wi6nya
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по непарадному центру Петербурга

маленькое фото пользователя Kotyyy
Санкт-Петербург → Другое

Фестиваль Атланты

маленькое фото пользователя Okssna
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Slivkalenivka
Москва → Другое

Собираем команду на детективный квиз

маленькое фото пользователя Alexander_Dr
Москва → Другое

Погулять завтра. ВДНХ. Горького. Без алко!

маленькое фото пользователя Polina93
Москва → Другое

Сходить в клуб или бар с хорошей музыкой (рок или старые хиты))

маленькое фото пользователя Dory7
Москва → Другое

Сходить на какой-нибудь квиз по сериалам или другой тематике

маленькое фото пользователя Evgesha123
Москва → Другое

Найти подруг , делится историями , прогулки по интересным местам

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Пошли на барную викторину!)Квиз!10.08.23.

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Экшн-игра «Прятки в Алькатрасе»☠️(квест на многоуровневом помещении)

маленькое фото пользователя Denis91
Москва → Другое

Катаемся на велосипедах.

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Погулять и посидеть с видом на закат (Севкабель или твой вариант)

маленькое фото пользователя Kseniia
Москва → Другое

Пойти куда-нибудь в клуб

маленькое фото пользователя Olga2216
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Погулять , посидеть гденибудь в бар/ кафе если будет дождь )

маленькое фото пользователя Goshanchik
Москва → Другое

Сыграть в игру хугермугер 3-10 человек

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