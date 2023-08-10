Москва
Профиль пользователя Ivi78
О себе
Люблю долгие прогулки, кататься на велосипеде. Всё интересно, где раньше не была)
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых подруг
Москва → Другое
создать женское комьюнити!
Санкт-Петербург → Другое
хочу на тусовку в эти выхи 🥨
Москва → Другое
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
Москва → Другое
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
Москва → Другое
Обзавестись новыми знакомствами
Москва → Другое
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
Москва → Другое
Рада новым знакомствам
Москва → Другое
Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.
Москва → Другое
Покурить кальян вечером
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)
Москва → Другое
Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь
Санкт-Петербург → Другое
Хочу Найти единомышленниц)
Москва → Другое
Найти красивые места 😇
Москва → Другое
Для движовых ребят 🚀
Москва → Другое
Встретиться, погулять в центре
Москва → Другое
Приглашаю в книжный клуб!
Санкт-Петербург → Другое
Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋
Москва → Другое
хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать
Москва → Другое
Ищу новые знакомства и подруг
Москва → Другое
Прогуляться в центре и перекусить в уютном месте
Санкт-Петербург → Другое
Го вместе отдыхать?)
Москва → Другое
Лето и движ 🫶
Москва → Другое
Ищу хорошую подругу 27+♣️
Санкт-Петербург → Другое
Гулять в выходные
Москва → Другое
Создавать и или развлекаться
Москва → Другое
Любой движ
Москва → Другое
Впишусь в Квиз !!!
Москва → Другое
Присоединяйтесь к игре в квиз!
Москва → Другое
Погулять, зайти в кафе, ну или пойти другим путем и сходить в клуб)
Москва → Другое
Беседа для общения и встречи в реале.
Москва → Другое
Прогуляться по Москве
Москва → Другое
Вместе кататься на велосипедах
Москва → Другое
Мини-путешествие одного дня по области
Москва → Другое
Прогуляться, покататься на велике
Москва → Другое
Покататься на велосипеде
Москва → Другое
Сходить в караоке на Шаболовке
Москва → Другое
А пошли подышим лесным воздухом,или просто почилим где нибудь в городе
Москва → Другое
погнали в караоке?:)
Москва → Другое
👣 Прогуляться по ночной Москве в большой, весёлой компании!
Москва → Другое
Поиграть в настольный теннис в районе Лианозово, отличное место.
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по непарадному центру Петербурга
Санкт-Петербург → Другое
Фестиваль Атланты
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Собираем команду на детективный квиз
Москва → Другое
Погулять завтра. ВДНХ. Горького. Без алко!
Москва → Другое
Сходить в клуб или бар с хорошей музыкой (рок или старые хиты))
Москва → Другое
Сходить на какой-нибудь квиз по сериалам или другой тематике
Москва → Другое
Найти подруг , делится историями , прогулки по интересным местам
Москва → Другое
Пошли на барную викторину!)Квиз!10.08.23.
Москва → Другое
Экшн-игра «Прятки в Алькатрасе»☠️(квест на многоуровневом помещении)
Москва → Другое
Катаемся на велосипедах.
Санкт-Петербург → Другое
Погулять и посидеть с видом на закат (Севкабель или твой вариант)
Москва → Другое
Пойти куда-нибудь в клуб
Москва → Другое
Погулять , посидеть гденибудь в бар/ кафе если будет дождь )
Москва → Другое
Сыграть в игру хугермугер 3-10 человек
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