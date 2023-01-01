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Москва
Профиль пользователя Ivashka_0418

фото пользователя Ivashka_0418

О себе

Довольно спортивный человек, учусь работаю, увлечений мало так как нет основного круга общения

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📺 Политика🍷 Алкоголь
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