Москва

Профиль пользователя Ivashka_0418

О себе Довольно спортивный человек, учусь работаю, увлечений мало так как нет основного круга общения

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Москва