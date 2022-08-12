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Москва
Москва
Профиль пользователя Ivanpresstv
О себе
Работаю на телеке ) работа интересная , места бывает очень не простой . Люблю покататься на своей карате по ночной Москве под хорошую музыку)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
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