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Москва
Профиль пользователя Ivanpresstv

фото пользователя Ivanpresstv

О себе

Работаю на телеке ) работа интересная , места бывает очень не простой . Люблю покататься на своей карате по ночной Москве под хорошую музыку)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📺 Политика🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Как-нибудь на неделе попить кофе с прекрасной дамой вечером .

Москва → прогуляться, перекусить

Кто из прекрасных дам хочет прокатится на машине по ночной Москве )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя diakat09

Москва → пообщаться

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Откликнулось 49 участников

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Москва → пообщаться

Хочу пообсуждать отношения М+Ж

Откликнулось 26 участников

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Давайте поговорим на тему того, как не вестись на поводу мудаков

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Очень грустненько :( ✨

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