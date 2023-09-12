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Москва
Профиль пользователя IvanPletnev

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О себе

Работа, спорт зал, люблю путешествовать на автомобиле или на самолёте, пешие прогулки по городу, посидеть в ресторане, в выходные стараюсь уехать за город на природу. Стейк и овощи на мангале да под красное сухое. Очень люблю читать, летом кататься на велосипеде, люблю посещать интересные места. Люблю ходить за грибами. Играю в преферанс. Очень люблю ездить на дачу. Играю в волейбол, хожу на рыбалку.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно📺 Политика🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность✝️ Религия💨 Кальян🎮 Видеоигры
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