О себе

Работа, спорт зал, люблю путешествовать на автомобиле или на самолёте, пешие прогулки по городу, посидеть в ресторане, в выходные стараюсь уехать за город на природу. Стейк и овощи на мангале да под красное сухое. Очень люблю читать, летом кататься на велосипеде, люблю посещать интересные места. Люблю ходить за грибами. Играю в преферанс. Очень люблю ездить на дачу. Играю в волейбол, хожу на рыбалку.