Москва

Профиль пользователя IvanKireev

О себе Просто ищу людей с которыми можно куда-то сходить и поговорить:) и конечно поесть.

Люблю пешие прогулки, кино, выставки/музеи, etc

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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