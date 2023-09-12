⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя IvanKireev

фото пользователя IvanKireev

О себе

Просто ищу людей с которыми можно куда-то сходить и поговорить:) и конечно поесть.
Люблю пешие прогулки, кино, выставки/музеи, etc

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в кино - сегодня

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Liliyanagval
маленькое фото пользователя sestrapolina
маленькое фото пользователя Nikolay
маленькое фото пользователя novaknovak
маленькое фото пользователя Vi33
маленькое фото пользователя Patch
маленькое фото пользователя Marat
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя NataliAnuf
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя Jein
маленькое фото пользователя Flare
маленькое фото пользователя Aliceee
маленькое фото пользователя nature_city
маленькое фото пользователя Lolina
маленькое фото пользователя Waiflound
маленькое фото пользователя Ekataterina
маленькое фото пользователя L_pub
маленькое фото пользователя viedarie
маленькое фото пользователя Alex_hase
маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
маленькое фото пользователя KarinaAlex
маленькое фото пользователя Asiya
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя borodin21171
маленькое фото пользователя elenidzze

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам