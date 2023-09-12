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Москва
Просто ищу людей с которыми можно куда-то сходить и поговорить:) и конечно поесть.
Москва
Профиль пользователя IvanKireev
О себе
Просто ищу людей с которыми можно куда-то сходить и поговорить:) и конечно поесть.
Люблю пешие прогулки, кино, выставки/музеи, etc
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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