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Москва
Алекватный. Уважаю границы. Много разглагольствую, поддерживаю любые темы. Испытываю неподдельную любовь к прогулкам, фильмам Нолана, вкусной еде, видеоиграм и DnD.
Москва
Профиль пользователя IvanK
О себе
Алекватный. Уважаю границы. Много разглагольствую, поддерживаю любые темы. Испытываю неподдельную любовь к прогулкам, фильмам Нолана, вкусной еде, видеоиграм и DnD.
Помогаю лечить детей от рака и создаю игры одновременно.
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Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📺 Политика📚 Книги🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн
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