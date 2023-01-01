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Москва
Профиль пользователя IvanK

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О себе

Алекватный. Уважаю границы. Много разглагольствую, поддерживаю любые темы. Испытываю неподдельную любовь к прогулкам, фильмам Нолана, вкусной еде, видеоиграм и DnD.

Помогаю лечить детей от рака и создаю игры одновременно.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📺 Политика📚 Книги🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн

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🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

"You son of a bitch, I'm in"

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маленькое фото пользователя MarRyung
маленькое фото пользователя AleksandraM
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 429 участников

маленькое фото пользователя Misha_philosoph

Москва → собрать компанию

Найти игроков для ролевых игр

Откликнулось 57 участников

маленькое фото пользователя AleksandraV

Москва → пообщаться

Найти настоящих друзей

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя RichiGreen

Москва → собрать компанию

Собираю компанию мальчиков и девочек на различные активности 🤗

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❗️❗️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА ❗️❗️

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Welets

Москва → прогуляться, перекусить

Играем в дискуссионные игры "Тайный Гитлер", "Авалон", "Бункер" с 19:00 (1 мест)

Откликнулись 3 участника

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