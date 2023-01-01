Москва

Профиль пользователя IvanK

О себе Алекватный. Уважаю границы. Много разглагольствую, поддерживаю любые темы. Испытываю неподдельную любовь к прогулкам, фильмам Нолана, вкусной еде, видеоиграм и DnD.



Помогаю лечить детей от рака и создаю игры одновременно.

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