Москва
Профиль пользователя IvanikFX

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О себе

Привет, я увлекаюсь техникой, электроникой и фото-видеосъемкой.
Люблю кататься на велосипеде и ходить в походы. Интроверт, так что к большим тусовкам отношусь не очень.

Профиль обновлён 15 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → другое

Ищу компанию на новый год

Москва → пообщаться

Давате поговорим о квадрокоптерах

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться с девушкой по красивым местам москвы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
Москва → Другое

Ищу друзей 🦋

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Просто грустно

маленькое фото пользователя Anastasi1a
Москва → Другое

Пообщаться онлайн

маленькое фото пользователя Natashall
Москва → Другое

Пойти погулять

маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое

Го гулять и показывать любимые локации города

маленькое фото пользователя Lerpa1209
Москва → Другое

Хочу найти мужщину

маленькое фото пользователя Iness
Москва → Другое

Найти творческих людей для общения :3

маленькое фото пользователя almarina
Москва → Другое

Ищу компанию для общения

маленькое фото пользователя Kristi98
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Событие удалено

маленькое фото пользователя Alina0312
Москва → Другое

Познание всего созидательного

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