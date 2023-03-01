Москва
Профиль пользователя IvanikFX
О себе
Привет, я увлекаюсь техникой, электроникой и фото-видеосъемкой.
Люблю кататься на велосипеде и ходить в походы. Интроверт, так что к большим тусовкам отношусь не очень.
Профиль обновлён 15 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу друзей 🦋
Москва → Другое
Просто грустно
Москва → Другое
Пообщаться онлайн
Москва → Другое
Пойти погулять
Москва → Другое
Го гулять и показывать любимые локации города
Москва → Другое
Хочу найти мужщину
Москва → Другое
Найти творческих людей для общения :3
Москва → Другое
Ищу компанию для общения
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Событие удалено
Москва → Другое
Познание всего созидательного
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