Москва
Профиль пользователя Ivanez

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фото #3 пользователя Ivanez

О себе

Профессиональный массаж
Фитнесс
Здоровье,здоровое питание
Кофе,бариста
Туризм,походы
Путешествия

Профиль обновлён 19 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба

События пользователя

Москва → другое

Дегустация кофе luwak

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alen
Москва → Другое

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

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