Москва
Профиль пользователя IvanDengivKarman

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О себе

Продуктовый маркетолог, люблю спорт, трезвость и настолки.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прокатиться на электросамокатах по ночной Москве

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в покер или «Битву за Рокуган»

Москва → прогуляться, перекусить

Собраться и поиграть в Cash Flow

Москва → активный отдых

Собраться на пробежку 5 км. в Мещерском парке

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в центре вечером

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vika00
Москва → Другое

Погулять , попить кофе

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Обсудить рестораны в Москве

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

🎲 Поиграть в настолки (новички приветствуются)

маленькое фото пользователя Anutaly
Москва → Другое

Покататься на роликах завтра в пг)

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Сходить в лазер тег

маленькое фото пользователя julia_hello
Москва → Другое

Сходить почиллить у бассейна в Москве 💦

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

IT сообщество программистов и фрилансеров

маленькое фото пользователя foxwwweb
Москва → Другое

Прогулка на каяке в Подмосковье

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Встретиться в центре, перекусить в кафе

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