Москва
Профиль пользователя IvanDengivKarman
О себе
Продуктовый маркетолог, люблю спорт, трезвость и настолки.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Прокатиться на электросамокатах по ночной Москве
Москва → прогуляться, перекусить
Поиграть в покер или «Битву за Рокуган»
Москва → прогуляться, перекусить
Собраться и поиграть в Cash Flow
Москва → активный отдых
Собраться на пробежку 5 км. в Мещерском парке
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять в центре вечером
Участие в других событиях
Москва → Другое
Погулять , попить кофе
Москва → Другое
Обсудить рестораны в Москве
Москва → Другое
🎲 Поиграть в настолки (новички приветствуются)
Москва → Другое
Покататься на роликах завтра в пг)
Москва → Другое
Сходить в лазер тег
Москва → Другое
Сходить почиллить у бассейна в Москве 💦
Москва → Другое
IT сообщество программистов и фрилансеров
Москва → Другое
Прогулка на каяке в Подмосковье
Москва → Другое
Встретиться в центре, перекусить в кафе
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