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Москва
Москва
Профиль пользователя ivan_ivan
О себе
Мне 23. Работаю в сфере нейронных сетей. Люблю активный отдых и путешествия. Рад любому общению, готов встретиться оффлайн и выпить кофе где-нибудь в центре города)
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться
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