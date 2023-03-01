⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя ivan_ivan

фото пользователя ivan_ivan

О себе

Мне 23. Работаю в сфере нейронных сетей. Люблю активный отдых и путешествия. Рад любому общению, готов встретиться оффлайн и выпить кофе где-нибудь в центре города)

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика🍷 Алкоголь💨 Кальян

События пользователя

Москва → пообщаться

Кофе или поговорить?

маленькое фото пользователя Anastasia0309
маленькое фото пользователя Fairyleaf
маленькое фото пользователя Miss_arinka
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 224 участника

маленькое фото пользователя Mariii

Новороссийск → пообщаться

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

Откликнулись 84 участника

маленькое фото пользователя AnnSoul

Москва → прогуляться, перекусить

Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

Откликнулись 82 участника

маленькое фото пользователя Mskda

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя Vuvu

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Daria_19

Москва → сходить на мероприятие

Кто хочет сходить в театр? Спектакль и дату выберем вместе)

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Millie

Москва → пообщаться

Кто знает достойную замену тиндера?

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Sakunikki

Москва → прогуляться, перекусить

Встретиться, погулять, пофоткаться)) пофоткаться - важный момент))

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя angelina9781

Москва → пообщаться

Я хочу пообщаться онлайн, возможно позже встретиться, попить кофе)

Откликнулось 6 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Llera
маленькое фото пользователя 11XtaZ11
маленькое фото пользователя Yangwawa
маленькое фото пользователя KristinaSherry
маленькое фото пользователя Alena_z1
маленькое фото пользователя Victoria_chi
маленькое фото пользователя LerochkaLera1
маленькое фото пользователя mww.llx
маленькое фото пользователя Waiflound
маленькое фото пользователя Liliyanagval
маленькое фото пользователя Good_dema
маленькое фото пользователя helenele
маленькое фото пользователя Tasay
маленькое фото пользователя MyWay
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Elenka_200
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Malikevich
маленькое фото пользователя R12l
маленькое фото пользователя Lolina
маленькое фото пользователя AlinaMayak
маленькое фото пользователя Tanya96
маленькое фото пользователя Kirill.a.p
маленькое фото пользователя Misha_philosoph
маленькое фото пользователя Mary14
маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
маленькое фото пользователя Flint

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам