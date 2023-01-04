Москва
Профиль пользователя Ivan_bers

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фото #2 пользователя Ivan_bers

О себе

Ищу знакомства для общения и свиданий.
Музыку слушаю самую разную.
Мотаюсь на фехтование, люблю книжки

Профиль обновлён 26 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Продуктивный выходные

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

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