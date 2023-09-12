Москва

Профиль пользователя Ivan911

О себе Основал в 2013 году рекламное агентство, продаю на ВБ, пишу музыку и начинаю фотографировать. Пиши сразу в тг @raroiru

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