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Москва
Профиль пользователя Ivan911

фото пользователя Ivan911

О себе

Основал в 2013 году рекламное агентство, продаю на ВБ, пишу музыку и начинаю фотографировать. Пиши сразу в тг @raroiru

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно📺 Политика😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Снять загородный домик на 3 дня и ни о чем не думать 3 дня.

Москва → прогуляться, перекусить

Only Girl - поужинать с интересной девушкой

Москва → активный отдых

Аквапарк Лужники

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → прогуляться, перекусить

попробовать найти здесь нового друга/подругу

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя AnyaVishneva

Москва → прогуляться, перекусить

подружек/друзей бы

Откликнулся 41 участник

маленькое фото пользователя karamelka6

Москва → сходить на мероприятие

В клуб на техно в мутабор или еще куда-нибудь

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Laosong

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка или посиделки в кафе,допустим

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Li_dia

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте встречаться, общаться и не поддаваться осенней хандре 🍁🍂

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя livi

Москва → прогуляться, перекусить

Выставки, кино, бары)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Anny4

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг 👯‍♀️

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Viktoshka

Москва → пообщаться

Игрульки в компьютерные игры

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Marta____mi

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет сегодня прогуляться сходить куда то пишите )))

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → пообщаться

Переезд в другой город

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя cprelzz

Москва → прогуляться, перекусить

ищем с другом компанию на вечер!!

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Kris_Zubtsova

Москва → прогуляться, перекусить

Весело провести время

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Kate88

Москва → прогуляться, перекусить

Позитивно провести время

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Oliana

Москва → другое

Концерт славы кпсс в клубе base

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → прогуляться, перекусить

Кто со мной на инстасамку в Депо три вокзала?🎤🎉

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → собрать компанию

👻🎃 Хэллоуин 28 октября в лофте + конкурс на лучший костюм 🎃👻

Откликнулись 3 участника

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