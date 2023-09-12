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Москва
Москва
Профиль пользователя Ivan911
О себе
Основал в 2013 году рекламное агентство, продаю на ВБ, пишу музыку и начинаю фотографировать. Пиши сразу в тг @raroiru
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно📺 Политика😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💨 Кальян
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