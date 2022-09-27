Москва
Профиль пользователя Ivan56z

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О себе

Молодой, красивый, умный, недоступный!
Ищу ту, с которой буду играть в большой теннис, кататься на велике, загорать на пляже и проводить романтические вечера🥰
ценю позитивное общение.
Работаю в IT сфере.
Топлю за основной закон алхимии а именно за равноценный обмен 🤝
Рост 173 вес 73

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в теннис, покататься на велосипеде, прогуляться в парке

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Seina97
Москва → Другое

Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

маленькое фото пользователя ahannaah
Москва → Другое

Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

маленькое фото пользователя LanaS
Москва → Другое

Круто провести время

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Погулять по Екатерининскому парку

маленькое фото пользователя Diana25
Москва → Другое

Погулять , сходить в кафе, покататься на самокате

маленькое фото пользователя Anya199
Москва → Другое

Сходить на фестиваль электронной музыки Repeat

маленькое фото пользователя milonova
Москва → Другое

Прогуляться, вкусно покушать🫶🏻

маленькое фото пользователя Alena22_11
Москва → Другое

Мещерский парк , лесная чайная

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