Москва
Профиль пользователя Ivan56z
О себе
Молодой, красивый, умный, недоступный!
Ищу ту, с которой буду играть в большой теннис, кататься на велике, загорать на пляже и проводить романтические вечера🥰
ценю позитивное общение.
Работаю в IT сфере.
Топлю за основной закон алхимии а именно за равноценный обмен 🤝
Рост 173 вес 73
Профиль обновлён 6 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Завести новые знакомства ✨
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
Круто провести время
Погулять по Екатерининскому парку
Погулять , сходить в кафе, покататься на самокате
Сходить на фестиваль электронной музыки Repeat
Прогуляться, вкусно покушать🫶🏻
Мещерский парк , лесная чайная
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