Молодой, красивый, умный, недоступный! Ищу ту, с которой буду играть в большой теннис, кататься на велике, загорать на пляже и проводить романтические вечера🥰 ценю позитивное общение. Работаю в IT сфере. Топлю за основной закон алхимии а именно за равноценный обмен 🤝 Рост 173 вес 73

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

☣️ Токсичность

Москва → прогуляться, перекусить Поиграть в теннис, покататься на велосипеде, прогуляться в парке

Москва → Другое Погулять , сходить в кафе, покататься на самокате

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