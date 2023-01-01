Москва

Профиль пользователя Ivan5667

О себе Учусь в миэте на направлении электроника и нано электроника, интересуюсь гуманитарными темами, касающимися общественной жизни, экономики и тд. Люблю проводить время на свежем воздухе.

Был в сети на этой неделе

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