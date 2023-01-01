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Москва
Профиль пользователя Ivan5667

фото пользователя Ivan5667

О себе

Учусь в миэте на направлении электроника и нано электроника, интересуюсь гуманитарными темами, касающимися общественной жизни, экономики и тд. Люблю проводить время на свежем воздухе.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Зеленограду, поговорить о том о сем

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