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Москва
Москва
Профиль пользователя Ivan5667
О себе
Учусь в миэте на направлении электроника и нано электроника, интересуюсь гуманитарными темами, касающимися общественной жизни, экономики и тд. Люблю проводить время на свежем воздухе.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
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