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Москва
Профиль пользователя Ivan31

фото пользователя Ivan31

О себе

Люблю потусить в клубе, баре. В кальянной с удовольствием. Про саморазвитие тоже не забываем)))

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика✝️ Религия😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Москва → собрать компанию

Погнали в ночной клуб.

маленькое фото пользователя nasty01
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для похода в ночной клуб)

маленькое фото пользователя Oliana
маленькое фото пользователя OkiKun
Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 159 участников

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулось 79 участников

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Пить, тусить, смеяться, плакать, болтать до утра…Рада новым знакомствам!

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя Animaj

Москва → прогуляться, перекусить

сходить в бар/ клуб

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя livi

Москва → прогуляться, перекусить

Буду рада знакомству с интересными, веселыми исвободными от предрассудков людьми

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Sergey555

Москва → прогуляться, перекусить

... Поэтому жду желающих. Событие активно , посидеть кофейку попить, обсудить.

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Nastyshaa

Москва → собрать компанию

Отметить Новый год 🎄🎄🎄

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя AnastasiaOk

Москва → собрать компанию

Собрать компанию на Новый год 🥂

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Mohigul

Москва → прогуляться, перекусить

Атмосферное место

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя MicheleItalia

Москва → прогуляться, перекусить

Я итальянец 🇮🇹 впервые в Москве, хочу с кем-то погулять, чиллинг)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Eldurano

Москва → пообщаться

В бар-клуб в выходные кто хочет мне составить компанию?? Погнали !

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Sedoy_777

Москва → собрать компанию

Собрать компашку для тусы

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя shibbk

Москва → прогуляться, перекусить

кто-нибудь сегодня пьет?

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Aleks_Brooks

Москва → собрать компанию

Какие планы на нг?🥳🎄

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя DrAmin

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прекрасно проводить время и познакомиться с людьми )

Откликнулись 2 участника

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