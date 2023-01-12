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Москва
Москва
Профиль пользователя Ivan31
О себе
Люблю потусить в клубе, баре. В кальянной с удовольствием. Про саморазвитие тоже не забываем)))
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика✝️ Религия😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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