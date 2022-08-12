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Москва
Профиль пользователя IvaIlIvan

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О себе

Нравится реп, рок, гиперпоп, поп музыку. Смотрю аниме и все что с ним связано.
Люблю позалипать на ютубчике и поиграть в видеоигры
Недавно стал больше внимания уделять спорту, пока только въезжаю в жту тему
Обожаю котеет, моя слабость
Люблю по выходным выбираться гулять в самые разные места, бары, кафе, клубы, выставки, концерты, ну вы поняли
Занимаюсь программированием
Люблю шутить, прям вообще всегда и везде
Довольно сентиментальный, нравится оказывать людям поддержку, без рофлов ладно)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм
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