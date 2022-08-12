Нравится реп, рок, гиперпоп, поп музыку. Смотрю аниме и все что с ним связано. Люблю позалипать на ютубчике и поиграть в видеоигры Недавно стал больше внимания уделять спорту, пока только въезжаю в жту тему Обожаю котеет, моя слабость Люблю по выходным выбираться гулять в самые разные места, бары, кафе, клубы, выставки, концерты, ну вы поняли Занимаюсь программированием Люблю шутить, прям вообще всегда и везде Довольно сентиментальный, нравится оказывать людям поддержку, без рофлов ладно)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

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