Привет! Мне 29. Психолог (в скором будущем), ITшник (в скором прошлом 😃). Люблю свою собаку, рисовать, ходить на необычные мероприятия, учиться психологии, гулять в мск, общаться. Хочу быть популярным блогером, но пока тухло🤪 Живу в Коммунарке. Ищу новое окружение! Хочу вместе кайфовать от жизни, развиваться, достигать целей, поддерживать друг друга, ходить на выставки и другие мероприятия и просто дружить!

Профиль обновлён 4 февраля 2023 г.

🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

📺 Политика

Москва → Другое Сходить в кино или в рестик

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