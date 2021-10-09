О себе

В музыке как-то сложилось, что предпочитаю металл, рок и около того. Но и другие жанры слушаю по настроению)



С удовольствием пройдусь с компанией по магазинам/попью кофе)



Люблю настолки, но не всегда есть настрой на прям заумные. О, и предпочитаю кооперативные или хотя бы без активного противостояния с другими