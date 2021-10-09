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Москва
В музыке как-то сложилось, что предпочитаю металл, рок и около того. Но и другие жанры слушаю по настроению)
Москва
Профиль пользователя Itoito
О себе
В музыке как-то сложилось, что предпочитаю металл, рок и около того. Но и другие жанры слушаю по настроению)
С удовольствием пройдусь с компанией по магазинам/попью кофе)
Люблю настолки, но не всегда есть настрой на прям заумные. О, и предпочитаю кооперативные или хотя бы без активного противостояния с другими
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино
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