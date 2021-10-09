⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Itoito

фото пользователя Itoito

О себе

В музыке как-то сложилось, что предпочитаю металл, рок и около того. Но и другие жанры слушаю по настроению)

С удовольствием пройдусь с компанией по магазинам/попью кофе)

Люблю настолки, но не всегда есть настрой на прям заумные. О, и предпочитаю кооперативные или хотя бы без активного противостояния с другими

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес💨 Кальян
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя KristinaSherry
маленькое фото пользователя AndreVaoMsk
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя Samurai.Jack
маленькое фото пользователя Alexander_R
маленькое фото пользователя Kirill.a.p
маленькое фото пользователя is.ap
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя Nikolay
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя AlinaMayak
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя livi
маленькое фото пользователя Goshanchik
маленькое фото пользователя George
маленькое фото пользователя Ekataterina
маленькое фото пользователя RomanAxe
маленькое фото пользователя Lurevone
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя Hedgehog
маленькое фото пользователя KarinaAlex
маленькое фото пользователя GYSIK
маленькое фото пользователя Darya96
маленькое фото пользователя Alena_z1
маленькое фото пользователя Kris.Novash
маленькое фото пользователя Kris1202
маленькое фото пользователя elenidzze
маленькое фото пользователя ilyapsarev

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам