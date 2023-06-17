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Москва
Москва
Профиль пользователя it_is_tanya
О себе
Люблю путешествовать, посещать различные выставки, кафе/рестораны 🤍Рисую, хожу в зал
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового
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