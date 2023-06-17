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Москва
Профиль пользователя it_is_tanya

фото пользователя it_is_tanya

О себе

Люблю путешествовать, посещать различные выставки, кафе/рестораны 🤍Рисую, хожу в зал

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового

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📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 443 участника

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❗️❗️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА ❗️❗️

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Evil

Москва → собрать компанию

Коллектив - клуб для общения, знакомств и игр в Москве.

Откликнулось 10 участников

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