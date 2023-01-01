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Москва
Профиль пользователя Isya

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О себе

Люблю смотреть аниме и читать мангу, обожаю слушать разную музыку, особенно 90-х. Никогда не ходила на концерты, хотелось бы с кем то сходить. Театры нравятся, но меньше. Фильмы люблю комедию, с Эдди Мёрфи и Джимом Керри. Обожаю форсаж и Форд против Феррари. Интроверт, сложно общаться с людьми.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться
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