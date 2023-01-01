О себе

Люблю смотреть аниме и читать мангу, обожаю слушать разную музыку, особенно 90-х. Никогда не ходила на концерты, хотелось бы с кем то сходить. Театры нравятся, но меньше. Фильмы люблю комедию, с Эдди Мёрфи и Джимом Керри. Обожаю форсаж и Форд против Феррари. Интроверт, сложно общаться с людьми.