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Москва
Москва
Профиль пользователя Isma696
О себе
Работа дом, хотелось бы найти новые знакомства, 17 лет Богородский округ-старая купавна, зовут Исмаил)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать
Не нравится:
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