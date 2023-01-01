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Москва
Москва
Профиль пользователя Islam_123
О себе
Увлекаюсь спортом а точнее футбол-волейбол,играю в игры по типу пабг и роблокс
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт
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