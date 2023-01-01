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Москва
Профиль пользователя Islam_123

фото пользователя Islam_123

О себе

Увлекаюсь спортом а точнее футбол-волейбол,играю в игры по типу пабг и роблокс

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика

События пользователя

Москва → пообщаться

Заголовок плащашсш

Участие в других событиях

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хочу общаться на любые интересные темы : о философии, психологии, об отношениях

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