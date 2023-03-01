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Москва
Профиль пользователя Isabel

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О себе

Сферы интересов: гео/политика, история, страноведение, изучение иностранных языков, путешествия.

Музыка 🎶: люблю джаз, блюз, рок, хип-хоп и электронную музыку. Спектр любимых исполнителей огромен, больше люблю исполнителей 20 века, но среди современных также есть свои фавориты.

Спорт: люблю горные лыжи, мечтаю однажды освоить серфинг.

Пою и танцую (не профессионально), получаю от этого невероятный кайф.
Люблю путешествовать, хочу открыть для себя весь мир. 🗺️

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📺 Политика🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

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Мини-путешествие 4-6 ноября.

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