О себе

Сферы интересов: гео/политика, история, страноведение, изучение иностранных языков, путешествия.



Музыка 🎶: люблю джаз, блюз, рок, хип-хоп и электронную музыку. Спектр любимых исполнителей огромен, больше люблю исполнителей 20 века, но среди современных также есть свои фавориты.



Спорт: люблю горные лыжи, мечтаю однажды освоить серфинг.



Пою и танцую (не профессионально), получаю от этого невероятный кайф.

Люблю путешествовать, хочу открыть для себя весь мир. 🗺️