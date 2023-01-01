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Москва
Профиль пользователя is_Nadezhda

фото пользователя is_Nadezhda

О себе

Всем привет, в поисках подруг и веселого времяпрепровождения)
я за любой вид развлечения и отдыха🥳

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Cookieexe

Краснодар → прогуляться, перекусить

Сходить в заведение покушать и выпить

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Katya1991

Краснодар → прогуляться, перекусить

Сегодня сходить в бар Руки вверх потанцевать

Откликнулись 2 участника

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