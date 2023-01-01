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Москва
Всем привет, в поисках подруг и веселого времяпрепровождения)
Москва
Профиль пользователя is_Nadezhda
О себе
Всем привет, в поисках подруг и веселого времяпрепровождения)
я за любой вид развлечения и отдыха🥳
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль
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