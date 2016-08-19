Предельно творче кий человек. Пою, играю, рисую. Дизайнер, фотограф. Как-то для самой себя незаметно перетекаю из одного вида искусства в другой. Пишу. Мечтательная и ранимая, мир кажется слишком злым, поэтому тянет на фентези - от реальности подальшеXD Слишком много знаю про психологию, что мне частенько мешает жить. "Я слишком много знаю - меня пора убить". Не курю, не пью, не зожница. Честна. Фанат моды, коллекционирую туфли. Ленивая, самый подвижный отдых - прогулка. Замужем, клинышки подбивать бесполезно.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💨 Кальян

Москва → сходить на мероприятие Сходить в караоке на Шаболовке

Москва → Другое Приглашаю погулять в парке и пофотографироваться (я фотограф-любитель)

Москва → Другое Ищу вокалиста(-тку) попеть на улице или гитариста просто поиграть

Москва → Другое очень хочется выйти из 4 стен

Москва → Другое Прогулка по красивым местам в Москве

Москва → Другое Создавать и или развлекаться

Москва → Другое Хочу в парк на творческий пикничек✨

Москва → Другое Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

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