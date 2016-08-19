Москва
Профиль пользователя Is_as_is
О себе
Предельно творче кий человек. Пою, играю, рисую. Дизайнер, фотограф. Как-то для самой себя незаметно перетекаю из одного вида искусства в другой. Пишу. Мечтательная и ранимая, мир кажется слишком злым, поэтому тянет на фентези - от реальности подальшеXD Слишком много знаю про психологию, что мне частенько мешает жить. "Я слишком много знаю - меня пора убить". Не курю, не пью, не зожница. Честна. Фанат моды, коллекционирую туфли. Ленивая, самый подвижный отдых - прогулка. Замужем, клинышки подбивать бесполезно.
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Найти подруг!
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
Хочется найти классный и общительных знакомых✨
Хочу в парк на творческий пикничек✨
Требуется soulmate
Пофоткаемся на плёнку 📸
Создавать и или развлекаться
Прогулка по красивым местам в Москве
очень хочется выйти из 4 стен
Ищу вокалиста(-тку) попеть на улице или гитариста просто поиграть
Приглашаю погулять в парке и пофотографироваться (я фотограф-любитель)
Проведу бесплатный урок по гитаре
Пленер в Измайловском парке
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.