Москва
Профиль пользователя Is_as_is

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О себе

Предельно творче кий человек. Пою, играю, рисую. Дизайнер, фотограф. Как-то для самой себя незаметно перетекаю из одного вида искусства в другой. Пишу. Мечтательная и ранимая, мир кажется слишком злым, поэтому тянет на фентези - от реальности подальшеXD Слишком много знаю про психологию, что мне частенько мешает жить. "Я слишком много знаю - меня пора убить". Не курю, не пью, не зожница. Честна. Фанат моды, коллекционирую туфли. Ленивая, самый подвижный отдых - прогулка. Замужем, клинышки подбивать бесполезно.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💨 Кальян

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в караоке на Шаболовке

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя AnnSoul
Москва → Другое

Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

маленькое фото пользователя Kristinser
Москва → Другое

Хочется найти классный и общительных знакомых✨

маленькое фото пользователя Pollynka
Москва → Другое

Хочу в парк на творческий пикничек✨

маленькое фото пользователя Chrisanomaly
Москва → Другое

Требуется soulmate

маленькое фото пользователя Sergie
Москва → Другое

Пофоткаемся на плёнку 📸

маленькое фото пользователя romayak
Москва → Другое

Создавать и или развлекаться

маленькое фото пользователя Den_D
Москва → Другое

Прогулка по красивым местам в Москве

маленькое фото пользователя kremlin
Москва → Другое

очень хочется выйти из 4 стен

маленькое фото пользователя Mak_s
Москва → Другое

Ищу вокалиста(-тку) попеть на улице или гитариста просто поиграть

маленькое фото пользователя n1n3v1
Москва → Другое

Приглашаю погулять в парке и пофотографироваться (я фотограф-любитель)

маленькое фото пользователя Rail
Москва → Другое

Проведу бесплатный урок по гитаре

маленькое фото пользователя RPony
Москва → Другое

Пленер в Измайловском парке

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