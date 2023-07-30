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Москва
Профиль пользователя Irysik

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О себе

Я достаточно разносторонний человек, могу поддержать любую тему. С хорошим чувством юмора, люблю посмеяться и рассмешить. Хорошо провести время

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы✝️ Религия☣️ Токсичность💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🍷 Выпить в баре
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