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Москва
Москва
Профиль пользователя Iru_Iru
О себе
Люблю свою работу, работаю в наукоемкой области. У меня есть канал с мемами про работу. Занимаюсь йогой и гвоздестоянием. Люблю гулять, иногда хожу в музеи, кино, театры, играю в сложные настолки. Волонтерю в Раздельном Сборе. Не фоткаюсь. С удовольствием послушаю про ваши жизнь, работу, семью и творчество
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения📺 Политика📸 Пофоткаться💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры
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