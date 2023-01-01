О себе

Люблю свою работу, работаю в наукоемкой области. У меня есть канал с мемами про работу. Занимаюсь йогой и гвоздестоянием. Люблю гулять, иногда хожу в музеи, кино, театры, играю в сложные настолки. Волонтерю в Раздельном Сборе. Не фоткаюсь. С удовольствием послушаю про ваши жизнь, работу, семью и творчество