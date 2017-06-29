Москва
Профиль пользователя Irrrina

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О себе

я математик (не от слова училка, а от слова учёный) и не программист, работаю в финансах. Если скучно с умными, то пролистывай. В плане активностей - от прыжков с парашютом до винных дегустаций, ограничений нет 😄
Интроверт_ка

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью

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События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Рисёрч-прогулка в ресторан

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

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