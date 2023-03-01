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Москва
Москва
Профиль пользователя Irochka
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Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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