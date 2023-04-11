О себе

Ищу подругу/друга для более близкого общения, если совпадут интересы и будет взаимное понимание.

Также буду рада найти или составить компанию для встреч/мероприятий в выходные.





Большую часть времени живу в парадигме ребенок-работа-дом..

В короткие промежутки свободного времени:



-экскурсии, архитектура/история

-театр, музей

-музыка (классическая), изредка по настроению - романс

- из книг - нон-фикшн, особенно люблю воспоминания, биографии, автобиографии.

- из спорта -бассейн.