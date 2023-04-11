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Москва
Ищу подругу/друга для более близкого общения, если совпадут интересы и будет взаимное понимание.
Москва
Профиль пользователя Irissy
О себе
Ищу подругу/друга для более близкого общения, если совпадут интересы и будет взаимное понимание.
Также буду рада найти или составить компанию для встреч/мероприятий в выходные.
Большую часть времени живу в парадигме ребенок-работа-дом..
В короткие промежутки свободного времени:
-экскурсии, архитектура/история
-театр, музей
-музыка (классическая), изредка по настроению - романс
- из книг - нон-фикшн, особенно люблю воспоминания, биографии, автобиографии.
- из спорта -бассейн.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться
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