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Москва
Профиль пользователя Irissy

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О себе

Ищу подругу/друга для более близкого общения, если совпадут интересы и будет взаимное понимание.
Также буду рада найти или составить компанию для встреч/мероприятий в выходные.


Большую часть времени живу в парадигме ребенок-работа-дом..
В короткие промежутки свободного времени:

-экскурсии, архитектура/история
-театр, музей
-музыка (классическая), изредка по настроению - романс
- из книг - нон-фикшн, особенно люблю воспоминания, биографии, автобиографии.
- из спорта -бассейн.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Выставка Рериха/кинотеатр Художественный/Консерватория

маленькое фото пользователя KopM
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

Откликнулось 47 участников

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