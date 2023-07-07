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Москва
Профиль пользователя Irishka165

фото пользователя Irishka165

О себе

Очень люблю гулять,новые знакомства,общение,активно проводить время.Из музыки в основном нравится рок,хотя могу слушать разные жанры.

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры

События пользователя

Екатеринбург → собрать компанию

Очень хочу прогуляться по городу в компании.Весело провести время🙂🙂

маленькое фото пользователя Natik08
маленькое фото пользователя Marick
маленькое фото пользователя Danny_A
Откликнулись 3 участника

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для прогулок и общения🙂Будет круто если ещё и с Пионерского

маленькое фото пользователя Sashulya
маленькое фото пользователя Nastasiia
маленькое фото пользователя Yulih
маленькое фото пользователя AnnaK
маленькое фото пользователя Ritenok
маленькое фото пользователя Leina
маленькое фото пользователя AnyaEkb29
маленькое фото пользователя Nany
Откликнулось 8 участников

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Расширяю круг общения,ищу новых друзей,если ты с Пионерского, тобудет круто🙂

маленькое фото пользователя maria__2102
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anaesthesia

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Предлагаю погулять вечером🥺

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя whathaveubecome

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

прогуляться

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Angelinalove777

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Evgenia........a

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, общение на любые темы, прогулки, кофе☕️🫶🏻💗

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Anne6

Екатеринбург → другое

Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Ann_alexandrovna

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Enzhe

Екатеринбург → собрать компанию

Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Olga00

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Буду рада новым друзьям :)

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя MariaFlores

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Предлагаю прогуляться по вечернему Екатеринбургу

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя hydya

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить вечером куда-нибудь

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Valeria1

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пообщаться онлайн, затем прогуляться✨

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя nastuxa.m

Екатеринбург → собрать компанию

Ищу просто классную компанию девушек

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя YanaN

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

В поиске подруги 👯‍♀️

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя masha_sever

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

познакомиться с новыми людьми, пообщаться, погулять

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Amor_faty

Екатеринбург → другое

Найти подругу)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Katy0806

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для общения и отдыха.

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Anzela

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Погулять,встретиться

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Vikos

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Встретиться в кафе

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Lega

Екатеринбург → собрать компанию

чем заняться вечером :с

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя NatCat

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя JulieF

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Буду рада встретиться и пообщаться, чтобы отдохнуть после рабочей недели)

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Vaselya000

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Milana_Andreevna

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пофотографироваться и пофотографировать 📸 а вообще все , что угодно 😊

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Kat_yarik

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Провести время вместе за интересной беседой

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя J_Gmzv

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, выпить кофе в уютной кафешке, прогуляться

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Linchik

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить в бар, в кафе

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Ksenia_a

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Если не против пообщаться, пиши🙃

Откликнулось 11 участников

анонимный пользователь

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Погулять поздно вечером, пообщаться, поржать

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Olya.K

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Найти близких по духу и интересам людей

Откликнулось 10 участников

анонимный пользователь

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться, посмеяться

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя midkhatova

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

готова к новым знакомствам)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Yuliya1998

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Попить теплый чай и поговорить за жизнь😁

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Lina27

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру города/интересным местам, поболтать, пофоткаться, потусить

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Wladislowa

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для прогулки

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Kseniya

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогулки, посещение любых мероприятий, движ

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Alexrandra

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Погулять вечером

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Somnia

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя lerok

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

ищу подругу или компанию

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя ElenaG

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе, выпить просеко.

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Vaselya000

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу друзей. Можем встретиться прогуляться или сходить куда нибудь

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя DianaKi

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Хочу найти подруг,чтобы классно проводить вместе время💄💅

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Wonderval

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Поедим, поболтаем, поделимся и поддержим :)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Leli

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

пошлите на квиз в "Автограф"? https://vk.com/wall-76880019_29645

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Alenchik

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пошли гулять? В процессе зайдём кофе выпьем, поболтаем!

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Karimova

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Хочу найти хорошую подругу 😙

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Leksa1707

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу, подругу, всегда за любой кипишь

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Lyka

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить в кино, погулять

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя dasha97

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

прогуляться и попить кофе

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Rjoiny

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Хочу обсуждать сериалы, книги)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Belozerskayaaa

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Хочу найти тех, с кем можно куда то сходить и классно провести время

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя mnmsnstya

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Поговорим, обсудим, договоримся♥️

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Cannon

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить, пофоткаться

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя EvaMar

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться, обсудить последние новости

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя chatter

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Поиграть в боулинг! Не была лет 10 как минимум!

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя dariabogun97

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Перекусить и попить кофейку

Откликнулись 2 участника

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