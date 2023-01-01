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Москва
Ищу подруг,недавно переехала на север Москвы.Мне 26 лет,я видеомейкер,сейчас активно развиваюсь в этой сфере.
Москва
Профиль пользователя Irishh
О себе
Ищу подруг,недавно переехала на север Москвы.Мне 26 лет,я видеомейкер,сейчас активно развиваюсь в этой сфере.
Увлекаюсь танцами,катаюсь на лонг-борде летом,зимой хочу освоить сноуборд,шарю за нумерологию,люблю картины по номерам.Спектр интересов большой,долго перечислять😄
Хочется вместе посещать выставки,театры,различные мастер-классы от женских сообществ,играть в настолки компанией да и просто встречаться в уютном месте за чашкой кофе,беседой.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро
Участие в других событиях
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