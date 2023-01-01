О себе

Ищу подруг,недавно переехала на север Москвы.Мне 26 лет,я видеомейкер,сейчас активно развиваюсь в этой сфере.

Увлекаюсь танцами,катаюсь на лонг-борде летом,зимой хочу освоить сноуборд,шарю за нумерологию,люблю картины по номерам.Спектр интересов большой,долго перечислять😄



Хочется вместе посещать выставки,театры,различные мастер-классы от женских сообществ,играть в настолки компанией да и просто встречаться в уютном месте за чашкой кофе,беседой.