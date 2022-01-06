Москва
Профиль пользователя Irisha83
О себе
Люблю бег, танцы, путешествия, кино, кафе, прогулки по городу, мюзиклы, музеи, развитие, психологию
Профиль обновлён 31 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба
Не нравится:
🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Сходить в бар и потанцевать
Москва → Другое
Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
Москва → Другое
Гулять по Москве, ищу новое окружение
Москва → Другое
Прогуляться по старой Москве
Москва → Другое
Друзья пригласили в клуб отметить 8 марта
Москва → Другое
Фестиваль стиля "Сирень"
Москва → Другое
Предлагаю собрать девичник 27+ и сходить на стендап 💃
Москва → Другое
Прогуляться в парке выпить кофе
Москва → Другое
Хочу посидеть в Тануке, поболтать, съесть что нибудь)
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