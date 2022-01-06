Москва
Профиль пользователя Irisha83

фото пользователя Irisha83
фото #2 пользователя Irisha83

О себе

Люблю бег, танцы, путешествия, кино, кафе, прогулки по городу, мюзиклы, музеи, развитие, психологию

Профиль обновлён 31 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба

Не нравится:

🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка, танцы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя KaterinaKatya
Москва → Другое

Сходить в бар и потанцевать

маленькое фото пользователя Lera1
Москва → Другое

Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

маленькое фото пользователя Veronika_26
Москва → Другое

Гулять по Москве, ищу новое окружение

маленькое фото пользователя Anyshka
Москва → Другое

Прогуляться по старой Москве

маленькое фото пользователя Lino4ka
Москва → Другое

Друзья пригласили в клуб отметить 8 марта

маленькое фото пользователя Toritii
Москва → Другое

Фестиваль стиля "Сирень"

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Предлагаю собрать девичник 27+ и сходить на стендап 💃

маленькое фото пользователя Yevgenyy
Москва → Другое

Прогуляться в парке выпить кофе

маленькое фото пользователя Artem_sqc
Москва → Другое

Хочу посидеть в Тануке, поболтать, съесть что нибудь)

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