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Москва
Москва
Профиль пользователя Irisha2023
О себе
Месяц назад переехала в Краснодар,ищю простых,без пафаса людей для общения и прогулки,предпочтение с детьми🤗
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться
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