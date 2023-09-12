Москва

Профиль пользователя Irisha2023

О себе Месяц назад переехала в Краснодар,ищю простых,без пафаса людей для общения и прогулки,предпочтение с детьми🤗

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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