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Москва
Профиль пользователя Irisha2023

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О себе

Месяц назад переехала в Краснодар,ищю простых,без пафаса людей для общения и прогулки,предпочтение с детьми🤗

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться
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