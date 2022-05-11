Москва
Профиль пользователя IrinaMalina
О себе
Концерты, фильмы, музыка, прогулка, что то новое, поехать в другой город, почилить в кафе, обсуждение интересных тем
Дорамы
Покер
Профиль обновлён 4 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика 🏫 Учеба ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 🚴♀️ Активный отдых / спорт 💨 Кальян 🎲 Настольные игры 💃 Потанцевать 🍷 Алкоголь
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