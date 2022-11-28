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Москва
Профиль пользователя IrinaGindyk

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О себе

Вегетарианка, увлекаюсь фотографией

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 📺 Политика 🏢 Работа ☣️ Токсичность

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Шутки про говно ✝️ Религия 🏫 Учеба

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться по ходынскому полю
Москва → прогуляться, перекусить
Ищу женскую компанию для фотопрогулки по городу.
Москва → прогуляться, перекусить
Предлагаю прогуляться , поснимать друг друга.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое
Можно попробовать тебя пофоткать?)
маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
маленькое фото пользователя CatorRat
Москва → Другое
Женские посиделки.
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