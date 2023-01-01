⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя IrinaF

фото пользователя IrinaF

О себе

Проектирую мебель, очень нравится тема финансов, предпринимательства, искусства. Планирую сделать свою выставку, рисую и вырезаю из дерева в свободное время) Занимает тема юмора (ЧБД и проекты ЛенаКукаКрю). Люблю изучать и обсуждать биологию, социологию, философию, вникать в суть вещей)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → пообщаться

О вечном пообщаться

маленькое фото пользователя Diegohas
маленькое фото пользователя Love_pet
маленькое фото пользователя Ev49
маленькое фото пользователя Rus_ik
маленькое фото пользователя Nikitaa
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя Thorrr
Откликнулось 7 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 196 участников

маленькое фото пользователя Ana777

Москва → прогуляться, перекусить

Поужинать в модном месте, погулять, пообщаться

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Giovannie

Москва → пообщаться

Хочется пообщаться прямо сейчас )

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя FreeLight

Москва → пообщаться

Как разнообразить свою жизнь по максимуму?

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя MaryGr
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя Lisonka
маленькое фото пользователя AndreVaoMsk
маленькое фото пользователя KSI_O
маленькое фото пользователя Iness
маленькое фото пользователя viedarie
маленькое фото пользователя pblhok
маленькое фото пользователя Sofffia
маленькое фото пользователя Viktoria_v
маленькое фото пользователя GYSIK
маленькое фото пользователя Subby
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Nikolay
маленькое фото пользователя guseynov
маленькое фото пользователя Apollinaria
маленькое фото пользователя Vi33
маленькое фото пользователя Tati25
маленькое фото пользователя R12l
маленькое фото пользователя OIEUEUE
маленькое фото пользователя novaknovak
маленькое фото пользователя nature_city
маленькое фото пользователя nokturn
маленькое фото пользователя KationaDash
маленькое фото пользователя Waiflound
маленькое фото пользователя SofiaR
маленькое фото пользователя Cath
маленькое фото пользователя AlinaMayak

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам