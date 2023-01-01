О себе

Проектирую мебель, очень нравится тема финансов, предпринимательства, искусства. Планирую сделать свою выставку, рисую и вырезаю из дерева в свободное время) Занимает тема юмора (ЧБД и проекты ЛенаКукаКрю). Люблю изучать и обсуждать биологию, социологию, философию, вникать в суть вещей)