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Москва
Москва
Профиль пользователя IrinaF
О себе
Проектирую мебель, очень нравится тема финансов, предпринимательства, искусства. Планирую сделать свою выставку, рисую и вырезаю из дерева в свободное время) Занимает тема юмора (ЧБД и проекты ЛенаКукаКрю). Люблю изучать и обсуждать биологию, социологию, философию, вникать в суть вещей)
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Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
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