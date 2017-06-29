Всем привет👋 я Ирина) хочется найти новых друзей, общаться, где-то прогуляться, сходить на квиз, выставку, театр, кафе или ресторан. Буду рада новым знакомствам)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

✝️ Религия ☣️ Токсичность

Москва → Другое Отличная погода для прогулок, разговоров и тд. Кто присоединиться?)

Москва → Другое Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было…

Москва → Другое Присоединяйтесь к игре в квиз!

Москва → Другое Квест БейкерСтрит на 3-4 человека от Клаустрофобии

Москва → Другое Собрать компанию девчонок 30-37 лет для общения и досуга ✨

Москва → Другое Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

Москва → Другое За душевное и открытое общение 😊

Москва → Другое Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.