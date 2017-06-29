Москва
Профиль пользователя Irina_pil
О себе
Всем привет👋 я Ирина) хочется найти новых друзей, общаться, где-то прогуляться, сходить на квиз, выставку, театр, кафе или ресторан.
Буду рада новым знакомствам)
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
✝️ Религия ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )
Москва → Другое
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Москва → Другое
Простое, лёгкое общение на любые темы)
Москва → Другое
За душевное и открытое общение 😊
Москва → Другое
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
Москва → Другое
Собрать компанию девчонок 30-37 лет для общения и досуга ✨
Москва → Другое
Присоединяйся к нам❤️
Москва → Другое
Квест БейкерСтрит на 3-4 человека от Клаустрофобии
Москва → Другое
Присоединяйтесь к игре в квиз!
Москва → Другое
Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было…
Москва → Другое
Отличная погода для прогулок, разговоров и тд. Кто присоединиться?)
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