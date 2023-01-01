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Москва
Москва
Профиль пользователя Irina_mozi
О себе
3ds max, design, психология
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие
Участие в других событиях
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