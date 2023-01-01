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Москва
Профиль пользователя Irina_mozi

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О себе

3ds max, design, психология

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Artem_kras

Москва → собрать компанию

Собрать компанию для общения и дружбы

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя SliceUniverse

Москва → собрать компанию

Psycho party (тусовка психологов)

Откликнулось 17 участников

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