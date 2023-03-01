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Москва
Москва
Профиль пользователя Irina_M
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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