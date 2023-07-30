О себе

Всем привет. Я Ирина 👋 Очень люблю животных.Люблю гулять по красивым местам,обожаю природу,всегда за любой движ. Не могу сидеть на месте без дел.Обожаю кататься на машине особенно если вечером по ночному городу с музыкой☺️

Я больше за живое общение😊

Хочу найти новых друзей и подруг😊😊по сколько переехала из друго города.

Я доброжелательная и общительная))