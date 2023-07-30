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Москва
Профиль пользователя Irina__k

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О себе

Всем привет. Я Ирина 👋 Очень люблю животных.Люблю гулять по красивым местам,обожаю природу,всегда за любой движ. Не могу сидеть на месте без дел.Обожаю кататься на машине особенно если вечером по ночному городу с музыкой☺️
Я больше за живое общение😊
Хочу найти новых друзей и подруг😊😊по сколько переехала из друго города.
Я доброжелательная и общительная))

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр💕 Обсудить отношения

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика😓 Обсудить проблемы💨 Кальян🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре

События пользователя

Москва → пообщаться

Познакомится с классными ребятами

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

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