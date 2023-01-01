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Москва
Профиль пользователя Irina_90

фото пользователя Irina_90

О себе

Люблю психологию и обожаю общение на эту тему.
Занимаюсь спортом, хожу в тренажёрный зал, люблю прогулки на природе, особенно, если есть водоём.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🪐 Астрология / таро🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 460 участников

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Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулся 161 участник

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Москва → собрать компанию

Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

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