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Москва
Люблю психологию и обожаю общение на эту тему.
Москва
Профиль пользователя Irina_90
О себе
Люблю психологию и обожаю общение на эту тему.
Занимаюсь спортом, хожу в тренажёрный зал, люблю прогулки на природе, особенно, если есть водоём.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🪐 Астрология / таро🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Участие в других событиях
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