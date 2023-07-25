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Москва
Профиль пользователя Irina_2023

фото пользователя Irina_2023
фото #2 пользователя Irina_2023

О себе

Люблю вечерние прогулки, возможно, с чашкой чая.
Алкоголь употребляю редко
Счастливая обладательница двух крысюх:) вообще всех животных люблю, просто считаю, что не всем комфортно в квартире.
Люблю настолки, особенно взрывных котят

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги ✝️ Религия 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 📺 Политика

Не нравится:

💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Прогулки селигерская, парк ангарские пруды.

Участие в других событиях

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Хочу погулять по Чертаново
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Серая жизнь какая-то слишком серая. Может, кто-то поделится красками?
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