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Москва
Москва
Профиль пользователя iRina666
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Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино
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