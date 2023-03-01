Москва
Профиль пользователя Irina2705

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О себе

Плаваю в бассейне, раскрашиваю картину по номерам, читаю

Профиль обновлён 1 апреля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подруг для общения, прогулок, посещение интересных мест

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

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Москва → Другое

Ищу подруг

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