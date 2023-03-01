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Москва
Москва
Профиль пользователя Irina13
О себе
В связи с переездом ищу женскую компанию для совместного досуга)) Москва такая прекрасная и интересная, хотелось бы познать ее и открыть в кругу приятных людей))
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать
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