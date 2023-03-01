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Москва
Профиль пользователя Irina13

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О себе

В связи с переездом ищу женскую компанию для совместного досуга)) Москва такая прекрасная и интересная, хотелось бы познать ее и открыть в кругу приятных людей))

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Провести время в приятной компании

Участие в других событиях

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