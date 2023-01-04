Привет ищу подруг из Москвы, любящих прогулки,театры, музеи, экскурсии, выставки городскую ферму на ВДНХ, зоопарк, москвариум, питомники, поездки в др города по путевкам, теплоход рэдиссон. Одиночество надоело, везде одна. Мне 36 лет. Друг отзовись

Профиль обновлён 13 апреля 2023 г.

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Москва → прогуляться, перекусить Компания на концерты музыка моря в москвариум по пятницам

Москва → Другое Давай посидим за кофе или чаем. Чисто не хватает подруг.

Москва → Другое Скучно..кому так же , давайте общаться)

Москва → Другое Хочу познакомиться с интересными людьми, в дальнейшем дружить

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

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