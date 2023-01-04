Москва
Профиль пользователя Irina123
О себе
Привет ищу подруг из Москвы, любящих прогулки,театры, музеи, экскурсии, выставки городскую ферму на ВДНХ, зоопарк, москвариум, питомники, поездки в др города по путевкам, теплоход рэдиссон. Одиночество надоело, везде одна. Мне 36 лет. Друг отзовись
Профиль обновлён 13 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Компания на концерты музыка моря в москвариум по пятницам
Поиск друзей близких по духу
Концерт арцвик в москвариуме
Посидеть в якитории после 18.00
Концерт арцвик а москвариум
Девушки для дружбы
Друзья по интересам
Концерт группы непара
Москвариум концерт марты позонян
Участие в других событиях
Найти родную душу для общения, поддержки
Хочу найти подругу🐁
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Поболтаем обо всем на свете ?
Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )
Ищу подругу
Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом
Прогуляться, перекусить
Ищу подругу💝
Найти подругу
Хочу найти подругу
Найти подруг/у
Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻
Ищу подругу🌻
Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)
как на счет провести день на одной волне☺️
Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.
Гулять по Москве, ищу новое окружение
Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться
Ищу подруг. Погулять, пообщаться. Юг, юго-запад
Ищу друга по переписке
Я хочу прогуляться в парке
Хочу познакомиться с интересными людьми, в дальнейшем дружить
Ищу подругу для общения
Скучно..кому так же , давайте общаться)
Ищу подружку🤗
Красивое место для яркого контента
Ищу подруг, дам, фей.
Найти друзей с похожими интересами 😊
Пообщаться, подружиться
Душевно провести время ❤️
Найти новых друзей , чтобы общаться, встречаться )
Ищу лёгких на подъем
Давай посидим за кофе или чаем. Чисто не хватает подруг.
Ищу доброе общение ❤️🤗
Ищу друзей
Ищу друзей
Прогуляться по центру, зайти попить пива
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.