Москва
Профиль пользователя Irina123

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фото #2 пользователя Irina123

О себе

Привет ищу подруг из Москвы, любящих прогулки,театры, музеи, экскурсии, выставки городскую ферму на ВДНХ, зоопарк, москвариум, питомники, поездки в др города по путевкам, теплоход рэдиссон. Одиночество надоело, везде одна. Мне 36 лет. Друг отзовись

Профиль обновлён 13 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Компания на концерты музыка моря в москвариум по пятницам

Москва → пообщаться

Поиск друзей близких по духу

Москва → сходить на мероприятие

Концерт арцвик в москвариуме

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть в якитории после 18.00

Москва → прогуляться, перекусить

Концерт арцвик а москвариум

Москва → собрать компанию

Девушки для дружбы

Москва → прогуляться, перекусить

Друзья по интересам

Москва → прогуляться, перекусить

Концерт группы непара

Москва → прогуляться, перекусить

Москвариум концерт марты позонян

Участие в других событиях

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